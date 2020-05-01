Можно ли иметь два аккаунта на «АлиЭкспресс» и как это правильно оформить
Ваш единственный и неповторимый аккаунт могут заблокировать (полностью или частично) в самый неподходящий момент, например, в период распродажи. Даже если вы абсолютно ничего не нарушили.
Дней через 10 вам принесут извинения, спишут все на происки службы безопасности, и восстановят «как было», но распродажа будет для вас потеряна.
Самое интересное, не смотря на то, что наличие второго аккаунта — нарушение правил «АлиЭкспресс», сотрудники службы поддержки относятся к этому, как непреложному факту и спокойно дают справки и совершают какие-либо действия по вашей просьбе в отношении второго аккаунта, когда с первого эти действия недоступны (после простейшей идентификации – типа ФИО, адрес).
Несколько советов по «множению сущностей»:
1. Аккаунты привязываются к электронной почте. На всех аккаунтах ваши ящики разные (по-другому и не получится). Вычислять владельца никто не будет. Достаточно при регистрации в англоязычном написании ваших ФИО изменить одну букву, и это уже ваш брат (сестра). Идентификацию на сайте проходить все же не стоит, смысла в этом нет и требовать этого они не вправе.
2. Не стоит при регистрации указывать в «дублях» один номер телефона. «АлиЭкспресс» это контролирует, и купоны при их задействовании будут применяться только 1 раз на телефон. При попытке применить одноименный купон на другом таком аккаунте, AliExpress может заблокировать использование своих купонов на обоих аккаунтах. Купоны продавцов не контролируются.
3. Не стоит оплачивать покупки в разных аккаунтах одной банковской картой. Это сработает максимум один раз. Затем эту карту неопределенное время будет невозможно использовать для покупок на «АлиЭкспресс».
4. Платежи с электронных кошельков и мобильные платежи никак не идентифицируют их владельцев и плательщиков.
5. Если вы решили этим заняться, предварительно поинтересуйтесь, что вы можете поиметь с этого по-максимому. Кроме купонов для новичков, могут быть акции, игры, информацию о которых вы всегда найдете в специальной статье.
6. Не стоит заводить слишком много аккаунтов. Поддержание каждого из них в рабочем состоянии (пополнение запаса монеток, контроль за заказами и т.д.) может быть напряжно. Да и общение даже с 3-4 сим-картами – это уже работа.
7. Переход из одного аккаунта в другой легче осуществляется через мобильное приложение от AliExpress.
Ссылки на полезные статьи:
1. Как правильно выбрать товар и продавца на «АлиЭкспресс».
2. Как правильно оплатить заказ и проконтролировать его отправку на «АлиЭкспресс».
3. [2020 год] Активные купоны и промокоды для «АлиЭкспресс».
А там же надо еще для таможни номер паспорта, инн. На всех аккаунтах если инн и номер один и тот же указывать, не забанят?
Я думаю, нет. Продавцу это не интересно, Али выступает «передастом» для таможни. Возможно, где-то эти данные и накапливаются. Да и не обязательны все эти данные для каждого аккаунта. У меня из 4 аккаунтов данные забиты в 1, который я и использую для покупки дорогостоящих товаров, требующих таможенного оформления.
Злоупотребление купоном новичка считаю уместным, с какого то фига на оператора моей сети не прилетают смс для смены номера, на другие прилетают, так что пришлось создать второй аккаунт что бы перейти с новым номером. Надеюсь подлянку не сделают.
Ответьте мне пожалуйста на два вопроса; 1) Если первый аккаунт был на my.aliexpress.ru, то разрешено ли правилами открыть второй аккаунт на alibaba.com?
2) Каким-то образом я могу войти в свою старую учетную запись на my.aliexpress.ru, через alibaba.com?
Никогда не заморачивался. Как-то не требовалось. Может, еще кто чего знает….
Создал еще пару акков по реф из основного профиля — теперь купоны прилетели почти сразу, даже не дожидаясь отправки заказа. 500 от 1000.
На всех «дочерних» аккаунтах дали купоны новичка?
У меня дали только на 1 из 4. С того, где купонов нет заказал с промокодом, но на основной не дали 🙁
Дадут ли купоны на основной аккаунт, с пустых «новичков»?
Спасибо.
На все давали (около 20ти акков), но в последнюю неделю что сдохло видать и перестали давать. И на основной тоже перестали давать. Наблюдал нечто похожее перед прошлой распродажей, потом прилетело разом 4 купона на основной (писал ниже). Да, еще у них там правило заметил (раньше не видел его, возможно дописали) — что мол купоны за новичков дают не более 10ти в месяц.
За пустых «новичков» точно купонов не дают, нужен заказ в статусе «отправлен», мне иной раз хватало для этого даже какого-нибудь отг-переходника за 23 рубля заказанного на левый адрес.
Такое также бывает при регистрации аккаунтов на один номер телефона.
нет смысла вообще по номеру регаться, али этого не требуется. Даже реальный е-мейл необязателен, но может пригодиться.
Тут можно воспользоваться особенностью почты Gmail от гугла — она не учитывает точки в адресе почты, а для али это будут разные почтовые ящики. Например на адрес mail@gmail.com будут приходить так же письма отправленные на ящики m.ail@gmail.com или ma.il@gmail.com и т.д.
небольшой апдейт к предыдущему сообщению: сегодня разом пришли четыре купона 500 от 1000 — засчитались аккаунты по которым по каким-то причинам сразу купоны не пришли. Таким образом почти все нью-аккаунты принесли купоны.
Я на али завёл в общей сложности акков 15 в мае-начале июня, когда у них были купоны 500 от 1000. В браузере Мозилла есть удобная функция контейнеров — это когда в рамках одного окна браузера ты можешь насоздавать подписанные и промаркированные разным цветом вкладки, которые друг о друге ничего не знают — у них полностью свои куки и прочий трекинг. Это помогает следить за такой оравой акков и в разы удобнее, чем открывать миллион браузеров или содержать зоопарк профилей для гугл хрома.
Т.к. для получения купона нужно с этих профилей еще что-то заказать, были везде указаны реальные фио и адреса меня и жены, в разных итерациях-транслитеризациях, важный момент — номера телефонов при регистрации не нужны, можно регаться по е-мейл, причем даже указывать реальный е-мейл в большинстве случаев необязательно, разве что для получения почты с али или восстановления пароля. Но я указывал реальные е-мейлы, по факту это пригодилось один раз, когда али попросил подтвердить профиль (видать закрались подозрения у него). Указывать реальные телефоны в почтовом адресе тоже не сильно обязательно (за исключением случаев курьерской доставки, когда они по этому телефону звонят), с телефонами так же есть несколько фишек — в панели управления Али телефон указывается в двух строках (код) и (номер) — в графе код можно писать «8» «+7» «892» «+» «+79» и т.д., остальную часть указывать в графе «номер» — это сделает номера с виду разными, но по факту идентичными. Хотя, не удивлюсь, если бы я указывал везде свой реальный номер или адрес и ничего бы не изменилось для Али — тут не проверял.
Заказы с новых профилей делал реальные с купонами 150 от 300 и промиками 235 от 300. С последним возникали проблемы — после оформления и оплаты закрывалась примерно половина заказов без объяснения причин. Но половина отправлялась и часть их них уже получена. С некоторых профилей заказы были «ненужные» — типа отг-адаптер за 20р с фришипинг — за такое купоны тоже давались.
Купоны 500 от 1000 по началу Али начислял исправно, но затем начал через раз, в июне я получил только 2 купона на 300, а с последних трех профилей вообще ничего, видимо закончилась халява (хотя акция всё еще действует, планирую попробовать поприглашать уже с одного из новых профилей).
Общая экономия с основного аккуанта — почти 5000р, с новых не считал, но тоже немало.
Из проблем: два акка забанили после регистрации, один удалось отбить подтвердив личность, другой нет. Еще один акк забанили наполовину — невозможно набрать корзину и перейти во многие элементы панели управления, однако из мобильного приложения заказ дать оформил и «Мои заказы» доступны отовсюду.
Со всех профилей платил 2-3 своим картами по очереди, галочку «сохранить карту» всегда убирал. Пару раз с карты Билайна запросиле смс-код для подтверждения оплаты.
Да, в графе «имя держателя» указываю всегда что-то типа «asdfa dfds» — это фишка любой платежной процедуры, не только на Али, имя держателя никому не нужно и никуда не передается (если коротко). Работает даже с неименными картами
Полезная информация с точки зрения проверки пределов лояльности АлиЭкспресс. Не думаю, что многие рискнуть повторить, особенно обладатели древних аккаунтов. Но как спорт и хобби годится.
На али с 12-го года, бриллиантовый статус, более 800 заказов.Завести новый акк на али — дело 5ти минут от силы, а купоны были нужны под реальные покупки.
Мелкий пакостник…
Здравствуйте.В марте на распродаже я заказала неск.видов одежды,использовав купон на немаленькую сумму -подарил АлиЭкспресс ,для меня была большая скидка
из-за моих покупок,но пока 3товара из этого списка они мне не посылают,говорят,чт.я открыла спор,1товар был послан во Францию,2,вроде потерялся,3-отменили транспортировку через неск.дней и не восстанавливают и не продлевают защиту,А мне это невыгодно.пот.что я покупала дешевле,истратила и купон AliExpress и в марте был высокий курс доллара.Если они мне вернут копейки,я уже не смогу купить тот же товарА они тупо настаивают на возврате.Осталось 4дня для открытия спора,что мне делать?посоветуйте пожал,если я не открою спор,значит деньги потеряются.Я же не виновата,что посылку они отправили.во Франц.и а Отслеж видно,что уже давно ждёт там получателя и тд .Спасибо.
Немного не в той теме, однако отвечу. ОДНОЗНАЧНО открывать спор, других вариантов просто нет. Отнеситесь к этому проще — Али дал- Али взял… Принудить продавца к продаже не может никто. Да, тихий саботаж скидок Алиэкспресс продавцами, и никто ничего не отправлял, ни в какую Францию, это трек чужого заказа. Обычная практика на Али… Возвращайте свои деньги и пытайтесь добиться своего на следующей большой распродаже. Совет на будущее — «вкусные» купоны Али тратьте на покупки у проверенных Вами продавцов, хоть какой-то шанс их использования.
Нашёл ниже ответы на свои вопросы.
Вопрос, можно ли сделать 2-3 аккаунта с одного смартфона, указав разные номера, даже с другого телефона, электронка конечно разная а интернет через вайфай
О! Была у них акция «пригласи друга», ну пригласила, зарегала (другой номер, другой емайл, другой телефон). Купоны не дали. Писала в тех поддержку, общалась с операторами разными. Итог нулевой! Огорчил они меня.
Тут трудно что-то прогнозировать, они ребята вообще непредсказуемые… К примеру, свой первый купон как новому покупателю, я просайгачил, на втором аке — дали, на третьем дали, но нерабочий, на четвертом — дали. Дальше пытался еще поиграться с аккаунтами, но там уже сразу посылали…
>>> «Ваш единственный и неповторимый аккаунт могут заблокировать (полностью или частично) в самый неподходящий момент, например, в период распродажи. Даже если вы абсолютно ничего не нарушили.» <<<
За восемь лет ни одного бана не было. Более 700 заказов.
А среди причин для чего нужен второй акк забыли указать бан со стороны продавца и невозможность у него что-то приобрести. И такое бывает.
Ну и да, оплачиваю одной картой без каких-либо проблем, единственное — не сохраняю ее реквизиты в алипэй на втором аккаунте. Карты — конфиденциальная инфа, никто не имеет права хранить ее и сравнивать с другими, без вашего согласия. Даже если китайцы на это болт клали, они вряд ли будут так палиться.
С баном (черным списком) продавца полностью согласен, есть у меня такой на одном аккаунте. Обиделся, что я спор открыл по неисправности. А товар ходовой и купоны были неплохие раньше. А в целом — меня лично удручает непредсказуемость их СБ, второй ак завел, после того, как заблокировали все купоны с подаркопада. На этом вскоре заблокировали оплату с карты (другой), требовали верификацию. Завел еще 2 ака… Теперь хоть какая-то уверенность, что хоть один ак будет свободным….
Меня тоже один раз продавец занес в черный список, причем я даже спор не открывал, а просто поставил ему 1 за то, что прислал мне белый сенсор вместо черного. Самое интересное, что мои сообщения он все таки читает. Когда я написал ему, что такое, почему я не могу ничего больше заказать у него, он сделал удивленные глаза, типа ничего не понимаю — у меня все в порядке. Теперь заказываю у него только со второго аккаунта.
Как такое может быть ? И как же правильно зарегистрировать новый аккаунт чтобы покупать и не попасть в неприятную ситуацию.
Оно не может быть, оно есть. Еще, однако, никто не пожалел, что завел себе второй аккаунт.
У меня три аккаунта. Последнему чуть меньше года. E-mailы, номера телефонов, имена – разные. Адресов доставки несколько, пересекаются в разных аккаунтах. Оплачиваю все одной картой. Захожу во все с одного смартфона и одного ПК. Проблем не было, за исключением отказа в применении купонов нового пользователя, получении бонусов за приглашение и мелких купонов 1/1, которые массово сыпались в играх-стрелялках. Но они много у кого не работали.
Мой стаж – 2,5 года, 565 заказов.
Статистика: неотправленных заказов – 5, недоставленных (утерянных в пути) – 9, незавершенных (свежие, еще в пути) – 42, отмененных по просьбе продавца – 4, «левых» треков – 1, споров – 15 (все выиграны).
Полгода назад стал заходить в аккаунты строго из разных браузеров на ПК и разных клонов приложения на Xiaomi. Ничего не изменилось. Жаль, Xiaomi дает только по 2 клона для одного приложения. Или я не нашел?
А банковская карта у Вас именная или какая нибудь виртуальная? Алиэкспресс ни разу не просил ее верифицировать?
Полноценная именная кредитка Альфа-банка. Пару раз Али просил дополнительно ввести номер карты или несколько определенных цифр из него уже после нажатия кнопки «Оплатить». В двух аккаунтах из трех эта карта у меня сохранена, в третий каждый раз из хранилища Гугла беру. При этом все платежи на ALI проходят без Mastercard Secure Code (без одноразового смс-кода из банка).
7. Переход из одного аккаунта в другой легче осуществляется через мобильное приложение от AliExpress.
переход с одного аккаунта на другой легче всего осуществляется на Сяоми клонированием приложения)
а на компе — разными браузерами.