Можно ли иметь два аккаунта на «АлиЭкспресс» и как это правильно оформить

Если вы пришли на AliExpress «всерьёз и надолго» (а оно затягивает…) и имеете только один аккаунт, самое время идти дальше и регистрировать второй. Как это правильно сделать? И не запрещено ли это? Читайте в этой небольшой статье, являющейся частью цикла статей « Советы покупателю на АлиЭкспресс ».

Ваш единственный и неповторимый аккаунт могут заблокировать (полностью или частично) в самый неподходящий момент, например, в период распродажи. Даже если вы абсолютно ничего не нарушили.

Дней через 10 вам принесут извинения, спишут все на происки службы безопасности, и восстановят «как было», но распродажа будет для вас потеряна.

Самое интересное, не смотря на то, что наличие второго аккаунта — нарушение правил «АлиЭкспресс», сотрудники службы поддержки относятся к этому, как непреложному факту и спокойно дают справки и совершают какие-либо действия по вашей просьбе в отношении второго аккаунта, когда с первого эти действия недоступны (после простейшей идентификации – типа ФИО, адрес).

Несколько советов по «множению сущностей»:

1. Аккаунты привязываются к электронной почте. На всех аккаунтах ваши ящики разные (по-другому и не получится). Вычислять владельца никто не будет. Достаточно при регистрации в англоязычном написании ваших ФИО изменить одну букву, и это уже ваш брат (сестра). Идентификацию на сайте проходить все же не стоит, смысла в этом нет и требовать этого они не вправе.

2. Не стоит при регистрации указывать в «дублях» один номер телефона. «АлиЭкспресс» это контролирует, и купоны при их задействовании будут применяться только 1 раз на телефон. При попытке применить одноименный купон на другом таком аккаунте, AliExpress может заблокировать использование своих купонов на обоих аккаунтах. Купоны продавцов не контролируются.

3. Не стоит оплачивать покупки в разных аккаунтах одной банковской картой. Это сработает максимум один раз. Затем эту карту неопределенное время будет невозможно использовать для покупок на «АлиЭкспресс».

4. Платежи с электронных кошельков и мобильные платежи никак не идентифицируют их владельцев и плательщиков.

5. Если вы решили этим заняться, предварительно поинтересуйтесь, что вы можете поиметь с этого по-максимому. Кроме купонов для новичков, могут быть акции, игры, информацию о которых вы всегда найдете в специальной статье .

6. Не стоит заводить слишком много аккаунтов. Поддержание каждого из них в рабочем состоянии (пополнение запаса монеток, контроль за заказами и т.д.) может быть напряжно. Да и общение даже с 3-4 сим-картами – это уже работа.

7. Переход из одного аккаунта в другой легче осуществляется через мобильное приложение от AliExpress.

Ссылки на полезные статьи:

1. Как правильно выбрать товар и продавца на «АлиЭкспресс» .

2. Как правильно оплатить заказ и проконтролировать его отправку на «АлиЭкспресс» .

3. [2020 год] Активные купоны и промокоды для «АлиЭкспресс» .